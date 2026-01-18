南韓比照台灣232優惠?美官員：非標準得個別談

台美關稅拍板，台灣是全球首個獲得232條款最惠國待遇國家。美國明確表態，未來各國半導體關稅與豁免標準將採「個別協商」，不會套用台灣模式。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在台灣與美國針對二三二條款晶片關稅達成協議後，韓國關切是否能比照台灣也享有「半導體關稅豁免」待遇？一名美國官員十六日回應韓媒詢問時表示，川普政府將尋求與個別國家達成個別的半導體關稅。

台灣是首個232半導體關稅最惠國待遇國家 南韓晶片業剉咧等

美國商務部十五日公布美台貿易與投資協定，其中包含半導體關稅雙邊協議，據此，台灣是首個獲得二三二條款最惠國待遇的國家，在美國新建半導體產能的台灣公司，於批准的建廠期間，可豁免該產業關稅，進口新產能二．五倍的半導體產品，超額部分仍可適用最低優惠稅率，而在建廠完成後，亦可免稅進口新產能一．五倍晶片產品。

韓媒朝鮮日報與中央日報報導，去年南韓與美國達成貿易協議，多數韓國產品關稅降至十五％，但對於半導體關稅卻懸而未決，南韓僅取得「不低於台灣待遇」的原則承諾。

報導說，包括南韓等其他國家晶片商疑問台灣獲得的優惠待遇是否能成為晶片關稅的標準？美國總統川普十四日簽署公告，對進口美國、再輸往其他國家的特定人工智慧（AI）半導體課徵二十五％關稅，並可能對進口半導體與相關衍生產品課徵更廣泛關稅。

隨著台美簽署的半導體關稅談判結果曝光，韓國半導體產業正陷入緊張，因為不知美方對韓國的承諾，是否能適用與台灣相同的計算公式。一名美國官員十六日表示，台灣的待遇並非半導體關稅標準，美國將對個別國家達成個別協議。

美商務部長盧特尼克：韓企不設廠就100％關稅

彭博報導，美國商務部長盧特尼克十五日表示，南韓記憶體製造商與沒有在美國投資的台灣企業可能面臨最高一〇〇％關稅，除非承諾在美國境內增加生產。

他在美光科技紐約州新廠的動土典禮後表示，與台灣達成的關稅協議，也可能影響南韓晶片製造商，他說，「每一個希望興建記憶體廠的公司有兩個選擇：可以支付一〇〇％的關稅，或在美國建廠，這就是產業政策」。

台美關稅協議對於承諾投資美國製造業的台灣企業，給與以配額為基礎的關稅豁免，盧特尼克在簽署台美貿易協議後受訪表示，「如果他們不在美國建廠，關稅可能達一〇〇％」。美國商務部發言人指出，「盧特尼克致力復興美國製造業的主導地位，就從半導體開始」。

