財經青紅燈》國銀別忘晴天存糧

根據統計，2025年前11月「銀行業」累計稅前盈餘為5933億元，是有史以來最佳紀錄，並較前年同期增加621億元、年增率11.7％。正所謂「晴天儲糧，未雨綢繆」，銀行業必須在景氣或經濟好的時候，增加對未來風險的準備金，提列足夠的呆帳準備，應對經濟波動可能造成的損失，避免一旦景氣轉向變差或是重大經濟事件衝擊，仍具有風險承擔能力。

「銀行業」又可分為6個產業，包括「本國銀行」、「外商銀行」、「陸銀」、「信合社」、「票金公司」及「郵局」等，其中，光是「本國銀行」的去年前11月獲利高達5505億元，占比高達92.8％。

受惠於銀行利息跟手續費淨收益增加，加上呆帳費用減少，使得2025年銀行業獲利拿出「空前好成績」。雖然，去年全年數字尚未統計完，但已經篤定歷年最高紀錄，但銀行業切勿掉以輕心，不要高興得太早；畢竟國際金融情勢變化是變化莫測，從過去經驗來看，例如去年四、五月間的新台幣暴力升值，讓擁有龐大海外資產的壽險業大受衝擊，因此必須替不確定性做準備。

當整體市場是風平浪靜時，銀行就須「未雨綢繆」，以防範未來可能出現的危機，積極提列備抵呆帳，寧願提早多準備；也就是增加風險提存，落實「晴天存糧」概念。如此一來，才確保在金融市場市場衰退時，有足夠的子彈或補給，以維持穩健經營。

另根據規定，金管會對中國的放款備抵呆帳提存比率要求為1.5％，比起國內一般放款的1％比率高，之所以對中國有更高的標準要求，就是基於風險控管考量，因而給予不同程度的監理。（王孟倫）

