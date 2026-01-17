飆股幕後》二度調漲封測價 南茂今年已漲43%

（資造照）

記者洪友芳／特稿

記憶體體封測廠南茂（8150）昨股價開高走高，盤中亮燈漲停，終場收67.7元，創掛牌來新高價；受惠記憶體缺貨漲價，南茂延續去年下半年營運回溫的走勢，近期與客戶協商二度調漲封測價格，法人預期南茂今年營收與獲利都將比去年成長，帶動南茂股價元月開春以來，股價飆漲43%，近三個月來，漲幅更超過1.16倍。

終場創新高價

隨著記憶體動能回溫，南茂去年12月營收達22.03億元，月增2.94%、年增23.78%，創近43個月新高；2025年全年營收達239.33億元，年增5.45%，為近四年新高。

南茂去年第三季後淨利3.52億元，轉虧為盈，每股稅後盈餘0.5元，創近五季獲利新高；去年前三季累計稅後虧損455.9萬元，每股虧損0.01元。南茂去年第四季已調漲記憶體封測價格，法人預估單季獲利將較第三季為高，進而帶動全年轉虧為盈可期。

近年記憶體產業不佳，封測業少見擴產或捨棄消費型記憶體封測領域，轉攻獲利較高的產品，南茂長期耕耘DDR4、Flash等利基型記憶體產品，與驅動IC約各占營收一半比重，客戶包括美光、南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）及IC設計廠等，隨著記憶體市況轉熱，產能供不應求，南茂動能穩健，接單明顯增溫，今年起並陸續與客戶協商，擬二度調漲價格，以反映基板、金價、人力等成本提高，法人預期南茂今年營運將比去年成長，第一季將淡季不淡。

外資去年第四季轉買超南茂2.46萬張，投信賣超222張，自營商買超3871張；今年元月以來，外資續買超1.13萬張，投信買超338張、自營商買超6077張，合計1.77萬張。此外，南茂本週融資統計至週四，已大增近6300張，投資人宜持續關注籌碼動向。

