飆股幕後》客戶排隊爭搶產能 凱崴1個月漲1.68倍

受惠AI伺服器需求強勁，使得PCB產業結構迎來史上最大幅升級，PCB鑽針廠凱崴（5498）自去年下半年起訂單滿載，鑽針訂單大爆滿，客戶排隊爭搶產能，去年第三季轉虧為盈，為配合客戶需求，該公司積極進行擴產，並在泰國設立新廠，隨著新產能開出，凱崴更在去年底上修今年目標，今年營運與獲利有望明顯成長；市場大戶在去年12月中上旬積極進場布局，短短一個多月時間股價最高飆漲1.68倍，成為PCB一大飆股。

鑽針主要用於電路板加工之機械鑽孔製程，藉由貫穿電路板層與層間的接點，以製作出點對點間的通路，使得電路板上各電子零件得以連通串接，受惠於AI伺服器以及高階網路交換器需求暢旺，CCL（銅箔基板）、載板、材料在新世代產品上規格同步提升，因PCB板的面積與層數增加，鑽針消耗量大增，需求大幅成長，尤其當CCL等級超過M7以上時，就必須採用高階鑽針，鑽針廠的獲利跟著水漲船高。

凱崴因客戶訂單大增，營收自去年8月起增溫，去年12月合併營收年增達48.26%，去年全年合併營收年增20.95%，該公司自結11月單月每股稅後盈餘0.04元，賺贏第三季的0.01元，凱崴鑽針月產能約1500萬支，隨著新產能加入，今年第一季鑽針月產能可達2000萬支。凱崴看好今年營運發展，毛利率有望隨著高階鑽針比重增加而上揚。

由於AI伺服器市場今年持續大幅成長，客戶積極搶貨，凱崴全產全銷，今年營收與獲利有望創下歷史新高，凱崴近期股價在分盤處置期間仍強勢走高，昨日一度來到72.9元，創近25年新高，下週一正式從處置股票出關後，股價不排除仍有表現空間。

觀察籌碼面，凱崴自起漲點以來，外資買超逾1萬張，不過近期已連3賣；由於凱崴每股淨值低於10元，本波融資沒有參與大漲行情。

