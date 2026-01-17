台美關稅敲定》經濟部估衝擊大減 460億補助不縮手

經濟部長龔明鑫。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美對等關稅降至十五％且不疊加，對傳統產業是一大利多。經濟部針對傳統產業影響評估也出爐，工業產品出口美國金額、產值與就業人數等三大數據，都可從衰退轉正成長；經濟部長龔明鑫更喊話，中小企業、傳統產業在取得更好的關稅條件時，要把握機會轉型，先前編列的四六〇億元協助產業預算仍照計畫執行，不會縮手。

傳產輸美 取得日韓相同立足點

在對等關稅實施前，台灣工具機產品出口美國關稅約四％，競爭對手日本為二．四％、韓國因自由貿易協定（FTA）而享零關稅；台美關稅談妥後，不只工具機、機械、汽車零組件等，都與日韓等拉齊到十五％稅率，台灣反而取得相同立足點。

龔明鑫強調，企業此時需要轉型，經濟部已安排近期前往中南部再與產業深度溝通，給予升級轉型、金融支持；他說，「（關稅）條件好的時候，政府更會加碼」，四六〇億元的協助產業四大措施將持續精進調整。

籲傳產、中小企把握升級轉型

另對水五金、手工具、塑膠、紡織等傳統產業出口美國更是實質利多，經濟部指出，塑膠、紡織的主要競爭對手之一中國仍適用四十九％、五十三％的高額稅率，將可擴大台灣與競爭國的差距。

經濟部也委託智庫進行推估，輸美對等關稅自去年四月的三十二％，調降成十五％且不疊加後，對我國出口、產值及就業的影響，已大幅減緩衝擊，從衰退逆轉為正成長。

推估指出，工業產品出口美國金額將從「負七．五％至負五．七五％」變為「正〇．〇四至正〇．〇八％」、工業產業產值從「負一．四％至負一．三％」變成「正〇．〇一％至正〇．〇二％」、工業就業人數從「少三萬六千人」變成「成長二〇六至三二九人」。

