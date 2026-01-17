焦點評論》400場會議 贏三大亮點

台美關稅敲定，在美商務部簽署MOU後合影，也是美方實際兌現提升台灣官方地位的承諾。左起為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。（取自盧特尼克社群X）

記者鄒景雯／特稿

台美貿易談判終於拍板，這次的最終協商，除了達成十五％關稅不疊加的重要共識，事實上還有三大重點，凸顯美國高度需要台灣投入其國力再興行列的意義。

這三大要點，第一是簽署的地點，第一次出現在他們的部會裡面，也就是商務部，過去台美之間的任何協議，簽字地點都是在美國在台協會AIT，這是美方實際兌現提升台灣官方地位的承諾。中國方面昨天指稱相關安排違反一個中國原則及中美三項聯合公報，要求美國立即撤回，否則後果須由美方自行承擔。這種反應足供做為最佳驗證。

第二是，川普政府給予台灣的條件，遠比日韓都好。雖然同樣是投資，表面上關稅都是十五％，不過日韓兩國的條件都嚴苛很多，例如日本被要求，政府與企業對美投資須達五五〇〇億美元，且須按指定項目為標的，前期利潤須對半分配；又如韓國，政府加企業須投資三五〇〇億美元。唯有台灣我們是真正的自主投資，二五〇〇億美元的直接投資全由企業決定、營收，且沒有年限限制；至於另外二五〇〇億美元是「信用保證」，美國官方文件交代得很清楚，不應混為一談。要繳四十七％關稅的中國因此超級眼紅，也是自然。

第三是，美方高度期待台灣對他們在半導體跟製造能力上的幫忙，也反映在整個談判裡。為了讓台灣企業願意去、樂意去，美國才會同意答應各種我方所堅持的條件，以及給予更優惠的待遇。從這點看，這是台灣實力的展示，也是要求更公平交易的關鍵所在。

台美總結會議後的第一時間，有人跟副院長鄭麗君說：這談得比日韓等等競爭對手都好，很不容易。鄭麗君直接回答：「我們可以談出這個條件，是因為台灣人、台灣的產業太強，讓對方必須正視台灣，也需要台灣，才能在不斷地討論磨合中，一步步地爭取到。」應該是最真實的寫照。

為了因應關稅議題，行政團隊的努力值得一書，正副院長幾個月來開了將近四〇〇場正式會議；總談判代表楊珍妮政委跟副院長的跨國視訊會議，合計約十八次，幾乎都是從傍晚開到凌晨一點多。談判團隊到達美國的實體會議，多半也是一開就是從早到晚，即使回飯店後，還要繼續再跟台北視訊與國內團隊開會。

為了準備這四〇〇場正式會議，鄭麗君不斷地與幕僚、部會首長密集召開各種會議；有些卓院長召開的大型會議，有時也會看到副院長的空席，因為鄭麗君正在召開這些大大小小的準備會議，只好臨時請假。幾個月下來，連鄭麗君的國小六年級孩子，在每次鄭回國，都會詢問關稅是否已經談完。其實，這何嘗不也是每個關心進度的國人，這麼多日子以來最心懸的事項，於今終於開花結果。

