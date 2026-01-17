台美關稅敲定》鄭麗君：台灣模式與美進行供應鏈合作 非產業外移

台美對等關稅談判成果重點表（表：記者陳鈺馥）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台美關稅談判敲定，在二三二條款關稅中，台灣成功爭取到半導體及衍生品關稅最優惠待遇。行政院台美經貿工作小組強調，美方認同並接受我國以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作；行政院副院長鄭麗君昨強調，對台灣而言，重要的是支持高科技產業在國際的擴大與延伸，「並不是產業外移」。

台美關稅談判16日結束總結會議，行政院副院長鄭麗君（中）、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮（左）、駐美代表俞大㵢（右）在駐美代表處召開記者會說明相關內容。（中央社）

鄭麗君指出，近年台灣半導體產業在國外投資布局，二〇二五年產值估達六．五兆（新台幣），台灣高科技產業已成國際級產業，會基於客戶、市場、產業壯大戰略目標進行國際布局；政府支持企業根留台灣，也持續推動「擴大投資台灣方案二．〇」，支援企業在台灣擴大投資基礎建設與人才水電，達成在地深耕與全球延伸的雙軌發展。

她強調，「台灣模式」是與產業界座談中，業界希望政府能夠提供投資信保，他們也希望政府與美國洽談打造產業聚落，擴大在美國布局。經過多次磋商，美方認同並接受我國以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，這將有助於我國業者成功在美國拓展半導體及ICT產業版圖，不僅將厚植台灣科技產業實力，更進一步深化台美經貿戰略合作。

鄭麗君說，「我們是全球第一個獲得美方承諾，不論未來二三二條款第二階段半導體及其衍生品的關稅為何，都將獲得最優惠待遇」，這免除台灣高科技產業未來面臨的不確定性。

她說明，未來輸美半導體及其衍生品，美方會給予投資產能二．五倍的零關稅配額，美方告知配額的量優於其他國家；同時我方也爭取到配額之外，仍享有十五％的優惠關稅，若未來公布的二三二關稅低於十五％，將從其低者給予台灣。

她也強調，雙方簽署的MOU當中，並沒有落入時間表，也沒有懲罰條款，核心原則是以支援企業為目標。

