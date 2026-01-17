15％關稅不疊加 傳產鬆口氣 學者：半導體戰略布局轉趨主動

學者認為對等關稅十五％不疊加，有助傳統產業鬆口氣，且與日韓公平競爭下，預期出口表現回穩。（記者洪臣宏攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任認為，對等關稅十五％不疊加，有助傳統產業鬆口氣，且與日韓公平競爭下，預期出口表現回穩；而半導體爭取到最優惠待遇，台經院產經資料庫總監劉佩真認為，這不僅代表台灣半導體產業全球布局的成功，也象徵產業策略已從過去的被動防禦，轉向更具主動性的戰略布局。

劉佩真分析，「台灣模式」讓台灣在全球AI（人工智慧）供應鏈中的角色，從單純的代工提供者，提升為與美國進行深度戰略綁定夥伴，在定位上轉變，強化台灣在供應鏈中的關鍵地位，也為台積電及相關供應鏈提供相對充足的財務與營運空間。

但她也強調，台灣必須持續維持先進製程的研發能量，並與美國保留一定的技術時間差，透過有序產能分流與深度利益綁定，讓台灣在全球半導體產業中，持續成為與美國難以切割的「韌性共同體」。

半導體赴美投資 須防範技術流失風險

吳大任認為，傳統產業確實取得公平競爭機會，可以鬆一口氣，但在半導體等赴美投資部分，仍需要留意「如何複製」，台美營運模式、法規、文化及人才管理上有差異，尤其美國亞利桑那州第一座晶圓廠毛利率僅八％，和台灣天差地遠，派駐到美國的台灣工程師也有上限，未來更須慎防人才團隊遭挖腳，防範技術流失風險。

吳大任提醒，金融也承擔風險，台灣赴美直接投資二五〇〇億美元，雖未確定年限，但參照韓國要求分期投資，就是要降低外匯波動，大舉投資美國對整體金融與外匯波動恐也要考量在內。

