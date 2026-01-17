台灣鯛、毛豆抗中貨添籌碼 蘭協籲政府助布局在美生產

台灣農產品輸美最大宗品項是蝴蝶蘭，台灣蘭協表示，若要鞏固美國市場競爭力，須政府協助儘速布局擴大在美生產。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣農產品輸美最大宗品項是蝴蝶蘭，台灣蘭協表示，加拿大、中南美洲生產的蝴蝶蘭輸美零關稅且里程短，成新競爭對手，若要鞏固美國市場競爭力，須政府協助儘速布局擴大在美生產；台灣鯛（吳郭魚）、毛豆等也是輸美主要品項，都希望對等關稅調降後，可明顯提高對中貨的競爭力。

蘭協秘書長曾俊弼表示，台灣蝴蝶蘭過去輸美零關稅，加上台灣育種研發能力強勁，並有海運優勢等，在美國市場具競爭力；隨美國開徵對等關稅，加上荷蘭等我國蘭花主要在美競爭對手於加拿大、中南美洲等設置基地生產，可零關稅輸入美國，且運送天數在三天內，雖然台灣關稅有望降低，但成本仍高於對手，且海運常受罷工等因素導致船期不穩，出現台灣蘭花優勢下降的風險。

擬和台糖加州生產基地合作

曾俊弼指出，許多蘭花業者盼擴大赴美接力生產，但也擔憂當地人力與營運成本高。他說，中央願提供台糖在加州的生產基地，讓台灣有意前往當地生產的蘭花業者在地接力，蘭協已成立公司，將提出計畫書和台糖展開合作，也盼政府可助業者轉型或擴大在美供應鏈。

台灣鯛協會理事長、嘉大學者郭建賢表示，台灣鯛在美主要競爭對手為中國，雖美國對中國開徵高於台灣的關稅，但中國採殺價倒貨策略，隨中國倒貨完畢，預期中國當地養殖戶減少，台灣談定的最終關稅不疊加效益，應於今年才會開始浮現。

毛豆去年輸美逆勢成長十七％，冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啟說，因主要競爭對手中國退出美國市場，而台灣毛豆品質好有優勢，可持續擴展美國市場；但中國現轉往我國毛豆外銷最大市場日本倒貨，我國毛豆去年輸日產值較上一年度已下降逾五％。

