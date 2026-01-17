肯定政府談到「漂亮數字」 機械產業盼美下單動能回穩

台灣爭取美國「對等關稅」不疊加，關稅水準統一降至15%，有助於水五金、手工具、塑膠、紡織等傳統產業。（經濟部提供）

〔記者蘇孟娟、張軒哲、翁聿煌、劉曉欣、謝武雄、俞肇福／連線報導〕台美關稅談判底定，中部機械產業縱谷的手工具、精密機械等業者都肯定，政府談到「漂亮數字」，盼關稅稅率穩定後，美方下單動能回穩；彰化縣水五金產業聽到好消息是歡欣鼓舞，大呼一切的等待是值得的！

知名六角扳手製造商界升工業總經理賴亮孜稱讚政府談到「很漂亮的數字」，不遜於日韓，肯定政府努力拚回很好的消息；因台美關稅未訂，去年美方訂單趨保守，如今終於「熬出頭」，盼美方下單動能回穩。

三鋒機器工業總經理郭璦玫說，美國占台灣工具機出口二成，是台灣工具機重要市場，台灣拿到跟競爭對手歐盟及日韓一樣起跑點，能享受「貿易平等」，對提高競爭力有正面效益。

水五金業者：等待是值得的

彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈表示，這個好消息讓水五金業者歡欣鼓舞，訂單預期第一季、第二季就可恢復原有水準，「一切的等待是值得的」！

張家烈說，當台灣取得在對美國逆差國當中最低的稅率，他手機的LINE群頓時歡聲雷動，業者緊張了半年的心情，終於可以笑了出來；彰化水五金產值占全國八成，其中約七成銷往美國，專攻高端精品市場，主要競爭對手就是中國，而中國的關稅超過四十％，雙方差距拉開，業者再也不必憂心忡忡。

美規進口車關稅 此波未公布

美規進口汽車關稅調整並未在這波公布，而桃園是汽車製造業重鎮，包含豐田、三菱、福特、福斯都在此設廠，都是叫苦連天，連帶中古車也受影響，心情依然是七上八下。

桃園市府經濟發展局主秘簡偉崙說，汽車製造業者普遍反映，民眾預期降稅心理將拉長觀望期，以往過年是買車旺季，今年可能要提供更多的誘因才能吸引消費者青睞。

