全球第一國 我獲美232條款關稅優惠 鄭麗君：配額內零關稅 配額外15％

台美關稅敲定，簽署MOU後合影；左起為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。（取自盧特尼克社群X）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣談判團隊昨與美方達成共識，在美國商務部共同簽署MOU。行政院副院長鄭麗君強調，我方取得兩個最優惠待遇，一是對等關稅十五％且不疊加，這是美國逆差國中最低稅率；二是美國未來若課徵二三二條款關稅時，美方承諾將給台灣「最優惠待遇」。

對等關稅15％ 且不疊加MFN

台美達成「台灣對等關稅調降為十五％且不疊加MFN」、「半導體及半導體衍生品等二三二關稅取得最優惠待遇」、「擴大供應鏈投資合作」與「深化台美AI戰略夥伴關係」四大目標。

企業自主投資美國2500億美元

在台灣業者自主投資規劃下，我方同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國。第一類是企業自主投資二五〇〇億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務、能源及其他產業；第二類是台灣政府以信用保證方式，支持金融機構提供最高二五〇〇億美元的企業授信額度，包含半導體及ICT供應鏈等。

鄭麗君指出，台灣對等關稅從去年四月的三十二％，八月調降到二十％，這次降為十五％，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，稅率與日、韓、歐盟齊平；台灣還是全球第一個取得二三二條款關稅優惠的國家，美方承諾未來制定半導體及衍生品關稅無論多少，都將給予台灣最優惠待遇，「配額內零關稅、配額外十五％優惠關稅」。

鄭麗君說，總結會議與美方達成幾項共識，並簽署台美投資合作協議，預計數週後，將簽署台美貿易協議。

