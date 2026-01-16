趨勢分析》台股拉回 布局業績題材股

外幣匯率行情表（1/15）

台股大盤指數隨著美股四大指數齊跌修正，昨天呈現拉回整理，早盤開低後便一路橫盤震盪，終場加權指數收在3萬810.58點，下跌131.2點，成交量約6719.54億元。

台股大盤指數隨著美股四大指數齊跌修正，昨天呈現拉回整理。（資料照）

群益期貨表示，台積電（2330）盤後法說會財報展望亮眼，目前在台股波動率仍處低檔，且技術面昨日回測5日均線後即有買盤拉抬，認為目前台股仍屬創高態勢不變，短線台股的拉回仍可以樂觀看待。

三大法人昨全站在賣方，其中外資賣超2.3億元、投信賣超26.1億元、自營商賣超58.4億元，外資台指期淨空單昨增加1173口，累計外資台指期淨空單來到3.51萬口；自營商選擇權淨部位目前以買賣權作布局，近月賣權OI大於買權OI之差距為1.6萬餘口不變，買權賣權OI增量相去不遠，週選擇權方面，買權OI增量大於賣權，整體籌碼面略為悲觀。

統一投顧表示，台股日KD指標與RSI指標持續維持向上的強勢鈍化區，這代表目前盤勢處於超強勢的多頭行情中，雖然指數創高，但MACD指標的紅柱體卻呈現略為縮小的跡象。

這暗示著雖然多頭控盤，但短線追價力道在創高後可能會面臨些許獲利了結的調節壓力，出現指標背離的初期訊號，因此操作上不宜過度追高乖離過大的個股，預期大盤指數將呈現高檔震盪盤堅，建議投資人維持分批布局業績題材股。（記者楊雅民）

