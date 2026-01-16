廣達董座林百里：AI產業邁入全面爆發期

林百里強調，廣達憑藉超前研發、精準行銷與深厚製造底蘊，已在AI產業鏈中占據有利位置。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠廣達（2382）董事長林百里昨日在集團旺年會致詞時指出，隨著AI超級電腦基礎建設於去年完成，AI正式進入發揮效能、應用加速落地的關鍵階段，未來一至三年不僅是高成長期，更將邁入全面「爆發期」。廣達已成功完成AI伺服器從氣冷架構轉向水冷超級電腦的關鍵轉型，並站上極具優勢的位置。

林百里指出，在集團轉型成果逐步顯現下，公司去年營運創下巔峰佳績並非偶然，而是AI超級電腦與高階伺服器布局逐步到位後的具體成果。去年是「把超級電腦做起來」的一年，今年則是「好好用」的一年，接下來將是AI模型與算力結合、應用全面爆發的時機點。

林百里說，廣達憑藉超前研發、精準行銷與深厚製造底蘊，已在AI產業鏈中占據有利位置，未來數年將持續掌握成長機會，期許新的一年能夠「一馬當先」，延續成長動能，再創佳績。

今年AI貢獻延續三位數成長

廣達資深副總暨雲達科技總經理楊麒令指出，隨著AI相關需求持續擴大，公司今年AI業務成長動能仍在上修，全年可望維持至少三位數成長，且目前訂單能見度已不僅止於2027年，可看得更遠。

楊麒令指出，隨著AI產品路線逐步明朗，包括後續在GPU與平台世代的演進，產業發展方向將更加清晰。AI產業並不存在所謂泡沫，除了運算需求持續擴張外，資料中心建設仍在推進，支撐中長期需求動能。

