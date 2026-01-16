不怕中國狼性！ 貿協黃志芳︰台灣AI應用不會輸

外貿協會董事長黃志芳昨表示，中國AI應用展現出「狼性（侵略性）」，但台灣企業並不會輸。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會董事長黃志芳昨表示，全球正經歷地緣政治、總體經濟與AI（人工智慧）科技三大典範移轉，尤其中國AI應用展現出「狼性（侵略性）」，但台灣企業並不會輸，要善用AI與自動化，台灣企業目前缺的是IT與AI實際應用的「AI藍領」，貿協推出為企業打造的AI開發特助「SAIL」，就是要快速、精準匹配大型買主需求。

他指出，川普二．〇時代加速全球三大典範移轉，貿協今年聚焦在「AI產業化、產業AI化、全球布局」三大核心策略。全球正掀起兩場AI爭霸戰，一是科技巨頭的算力競賽，二是在各行各業的「應用決戰」，這是一場台灣企業輸不起的戰爭。

貿協主辦全球矚目的COMPUTEX（台北國際電腦展），黃志芳近期率團參與東京機器人展、CES等，機器人已遍地開花，貿協今年將首次把世貿一館打造為「AI機器人」專館，規模將創史上最大。

他舉例，中國一次性打火機廠商「東億」，就是透過自動化系統轉型成功，吃下全球七成市占率，中國AI應用面也展現「狼性」，這對台灣製造業是警訊；台灣低毛利產業更應導入自動化升級，若不轉型，品牌、市占與客戶都會失守。

黃志芳直言，產業需要的是「AI藍領」，因為AI白領是在研發、系統整合，而AI藍領是把IT、AI實際導入應用，目前台灣企業最缺這方面人才，需趕快加強。

對台美關稅將拍板，他說，不必過度猜測稅率，今年重點業務仍圍繞在全球布局、會展服務等，「台灣形象展」今年將赴波、日、美、菲四地舉辦，其中波蘭台灣形象展，尋求烏克蘭重建與中東歐市場新商機，另台中展覽中心在三月工具機大展將正式啟用，今年已排近五十個展覽，估計帶動中台灣約一七〇至二〇〇億元周邊商機，實現「把世界帶進中台灣」的願景。

