魏哲家：台灣持續擴產 但擔心電力供應

台積電董事長暨總裁魏哲家指出，台積電在海外布局並非取代台灣，而是雙軌並進。（記者田裕華攝）

海外布局是雙軌並進

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工龍頭廠台積電昨召開法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家回應，台積電在海外布局並非取代台灣，而是雙軌並進，因人工智慧（AI）需求強勁，台積電今年將加速擴產，目前在新竹與高雄同步建置多個二奈米生產廠區，今年將快速生產放量，未來幾年並持續投資先進製程、先進封裝等設施，「台灣會擴產更多，不用懷疑」，台灣仍將是台積電在全球最重要的先進製程研發與量產基地，但他擔心台灣電力供應問題。

外資法人關注AI擴充產能的瓶頸議題，魏哲家回答「我擔心台灣的電力供應問題」，有充足的電力，才不會限制擴充產能；全球建造大量AI資料中心，台灣電力供應議題確實需要關注，台積電也關注美國電力供應，目前產能吃緊，台積電將持續努力縮短產能供應與需求之間的落差。

在美打造完整生產聚落

他指出，美國亞利桑那州的第一座晶圓廠已於二〇二四年順利進入量產；第二座廠房完成建設，設備裝機今年進度會提前，因應客戶需求強勁，量產時程提前至二〇二七年下半年；第三座廠已動工，第四座廠正進行相關許可申請；近期完成第二塊購地計畫，為未來擴產預留彈性，美國將打造成為完整的製造生產聚落，以支援當地客戶強勁需求。日本、德國也持續建廠中。

先進製程不光靠砸錢

無懼客戶投資英特爾

對於法人關切輝達等客戶投資英特爾，魏哲家以堅定語氣回應，「我一點都不擔心」，現在產業競爭不是資金問題，因先進製程越來越複雜，不是光靠砸錢就能追上，但台積電不會低估任何對手，這三十多年公司一直都在競爭中成長，對於維持既定營運成長目標，他很有信心。

魏哲家說，先進製程與系統整合越來越複雜，一項非常先進的技術需要二、三年的準備，才能將設計變為產品，有了產品後還要通過客戶認證、進入量產、拉升良率與產能爬升等關卡，要再花一到二年的時間。台積電不會低估英特爾的進步，不過，英特爾還需要時間。

