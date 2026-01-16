AI泡沫化？ 魏哲家也緊張：客戶給我信心

台積電昨召開法說會，規劃今年資本支出達520至560億美元，較去年四409億美元增加逾百億美元，引起現場法人驚呼。（記者田裕華攝）

今年資本支出520～560億美元

〔記者洪友芳／台北報導〕台積電昨召開法說會，規劃今年資本支出達五二〇至五六〇億美元，較去年四〇九億美元增加逾百億美元，引起現場法人驚呼。面對市場擔憂AI產業是否過度投資或泡沫化的疑慮？台積電董事長暨總裁魏哲家直言，他自己也會「緊張」，但「客戶的回答令我滿意」，AI是真的，正開始成長且無盡、已進入人們的日常生活。

受惠人工智慧（AI）帶動先進製程需求強勁，台積電不僅去年第四季與全年獲利創新高，今年第一季營收與獲利也將續創新高，毛利率上看六十五％；魏哲家預估，二〇二六年公司營運將又是強勁成長的一年，營收以美元計將年增長近三十％，資本支出衝達五二〇至五六〇億美元新高，並上修到二〇二九年的五年間AI加速器營收年複合成長率將達五十四至五十九％，同時營收成長率以美元計近二十五％，也高於原預估的二十％。

全年營收 預估成長近30％

全年營收 預估成長近30％

魏哲家指出，市場雖存在著來自關稅政策潛在影響、零組件價格上漲、終端市場消費需求等不確定性和風險，但受惠於強勁的AI需求，預估二〇二六年晶圓製造二．〇產業產值將年成長十四％，憑藉市場對台積電先進製程、特殊製程和先進封裝技術的強勁需求，公司有信心成長幅度繼續超越產業，預計今年對台積電又是強勁成長的一年，以美元計全年營收預計成長接近三十％。

他坦言，今年資本支出大幅提高，一不小心「對台積電肯定會是一場大災難」。但魏哲家幽默說明，他過去幾個月親自與客戶、客戶的客戶親自談，以確保需求的真實性，「他們的回答令我滿意」，並確認他們的財務狀況，「他們非常有錢，聽起來比台積電還有錢」。他強調，AI是真的，正開始成長且無盡、已進入人們的日常生活。

