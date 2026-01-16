川普暫緩礦物關稅 尋求貿易夥伴合作

美國總統川普表示，他已決定暫時不對稀土、鋰和其他關鍵礦物徵收新關稅。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在歷經數月的國安調查後，美國總統川普表示，他已決定暫時不對稀土、鋰和其他關鍵礦物徵收新關稅，並已命令美國貿易代表葛里爾和商務部長盧特尼克與貿易夥伴展開談判，以確保美國擁有充足的關鍵礦產供應，並警告若不能及時達成令人滿意的協議，可能需要實施進口限制，例如徵收關稅。

盧特尼克是在去年四月依據「貿易擴張法」第二三二條啟動國安調查，並於去年十月向川普提交調查結果。調查結果認為，美國過度依賴外國來源獲取關鍵礦產，缺乏安全供應管道，且經歷相當大的價格波動，這些因素都加劇了可能被外國行為者利用的國安弱點。

川普與中國領導人習近平於去年十月底達成貿易休戰協議，雙方承諾降低進口關稅，中國同意放鬆稀土出口管制，美國則同意放鬆包括半導體在內的出口管制。

川普表示，上述談判應推動為關鍵礦產設定價格下限，這是西方礦商和決策人士長期尋求的措施；七大工業國家（G7）財長和澳洲、南韓等主要經濟體的官員日前已在華府開會，討論這類措施。

川普強調，談判人員有一八〇天的時間，即到今年七月十三日，來達成具有約束力或可執行的協議，若無法達成協議，他將考慮實施「補救」措施，包括對關鍵礦產實施高關稅、配額或強制性最低進口價格，以降低供應鏈的脆弱性。

美國地質調查所將五十四種礦物認定為關鍵礦產。根據美國商務部的調查報告，二〇二四年美國有十二種關鍵礦產完全依賴進口，另有二十九種至少百分之五十依賴進口。

