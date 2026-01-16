鄭麗君赴美關稅談判 會後宣布共識

台灣行政院副院長鄭麗君（見圖）和經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮前往美國，將洽談美國對台灣關稅事宜。（資料照）

232條款課稅 我支援美國供應鏈 爭取排除適用

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外媒彭博報導，台灣行政院副院長鄭麗君和經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮前往美國，將洽談美國對台灣關稅事宜。行政院台美經貿工作小組昨證實，鄭、楊兩人所率領的我方談判團隊，於一月十四日晚間出發赴美，與美方進行第六輪實體磋商。政院發言人李慧芝表示，磋商結束後，台美雙方預計將就已達成的共識對外說明。

台美經貿工作小組指出，此行有四項談判目標：第一，對等關稅再調降且不疊加MFN；第二，二三二條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第四，促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

台美貿易協議簽署 將另擇期

台美經貿工作小組指出，本次磋商後，台美雙方預計將對外宣布達成共識的內容，後續我方將另擇期與美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

此外，美國總統川普十四日簽署二三二條款公告，將對特定先進運算晶片課徵廿五％關稅，若是支援美國供應鏈的則不適用。針對台美正洽談二三二條款議題，是否代表台灣有機會被排除在課稅範圍之外？李慧芝回應，二三二條款確實是本次談判的重要目標之一，至於具體結果，將在磋商結束後向各界說明。

行政院長卓榮泰強調，將靜觀談判的最後結果，關稅談判會秉持國家利益、產業利益及國人健康，會以國家最高利益為原則，希望把國家的產業力量投資到全球，從台灣發展走向世界，使台灣高科技成為世界關鍵的力量。

