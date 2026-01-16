232晶片關稅25% 赴美投資可排除

一表看懂半導體232關稅

美東時間1/15起生效 促使全球晶片設計大廠產線移回美國

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普十四日簽署公告，決定依據「貿易擴展法」第二三二條，以「國家安全」為由，對包括輝達（Nvidia）H200、超微（AMD）MI325X等先進運算晶片徵收二十五％進口關稅，此舉旨在透過關稅壓力，激勵全球晶片設計大廠將生產線移回美國，降低對台灣等海外製造基地的過度依賴。這項措施預計美東時間十五日凌晨起生效。

根據白宮發布的事實說明書，歷經九個月的調查後發現，美國目前僅能自產約十％的所需晶片，嚴重依賴外國供應鏈，已構成重大的經濟與國家安全風險。儘管輝達、超微與英特爾主導晶片設計，但其產品多由台積電代工。

請繼續往下閱讀...

川普強調，上述關稅是為了扭轉「美國設計、外國製造」失衡現象，未來不排除對半導體和其衍生產品徵收更廣泛關稅。

強化美半導體產業 進口晶片將豁免

但白宮說明，本次關稅不適用於為支援美國打造科技供應鏈，以及強化半導體衍生品國內製造能力而進口的晶片；因此，「為美國資料中心、新創企業、非資料中心消費性產品、非資料中心民用工業用途、美國公共部門應用」所進口的晶片，都在豁免範圍。

該事實說明書指出，川普已指示美國商務部長盧特尼克和貿易代表葛里爾，負責協商相關的協議，或持續進行現有協議的談判，以因應來自任何國家的半導體、半導體製造設備和其衍生產品的進口，對美國國家安全可能再造成的傷害。

葛里爾和盧特尼克必須在九十天內（即四月中旬）回報談判的進度，但美國同時也推出「關稅抵減計畫」等配套措施，讓投資美國半導體生產及供應鏈的企業可享優惠關稅待遇。

川普先前就曾表示，將對所有輸美晶片、半導體徵收高額關稅，但若半導體廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，就不會有關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法