財經青紅燈》推動高齡空屋轉社宅

根據內政部低度用電住宅（即俗稱空屋）、待售新成屋最新統計，2025年7月，全國空屋數近91.42萬戶，其中六都合計58.68萬戶，亦即近65%的空屋集中在六都。

近幾年隨著興建社會住宅土地難取得，加上興建需要3至5年，造成社宅數量難以在短時間內衝高；後續內政部推動直接新建、都更分回、容積獎勵等多元方式，也頂多再新蓋6萬戶社宅。因此，內政部決定改變策略，鎖定六都屋齡50年以下的空屋，初步統計有37.5萬戶，占六都空屋總數近64%。

目前政策方向是希望藉由賦稅機制讓這些空屋轉化為社宅，但觀察社宅需求較高的台北市，實際空屋數不到6.5萬戶，占六都整體空屋比重僅11%，加上最新統計、去年第3季台北市房屋稅籍住宅平均屋齡已達39年，也就是說即便台北市空屋有相當比率順利轉為社宅，但因屋齡已高，各項居住軟硬體條件都有待整修改善，且是否符合小家庭居住使用，也需要進一步評估。

另就算搭配內政部近期積極推動「老宅延壽機能復新計畫」，3年內協助約500棟屋齡30年以上4至6樓高齡建物進行修繕，若該計畫潛在申請者以台北市老屋為大宗，但3年500棟的示範計畫能改善居住品質的老屋數量相對有限。

若再觀察內政部最新發布、2025年下半年租金統計，總計租金補貼核准的71.7萬件有效合約中，高達63%租屋族的租屋屋齡為30年以上，也就是每1.58件就有1件屋齡30年以上；實際上租金補貼的核准戶現況已是老屋占大宗，若鎖定高齡空屋，藉此拉高社宅包租代管數量，可預見的是未來住宅政策很大可能會向老屋那一邊傾斜。

