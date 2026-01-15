自由電子報
盤勢分析》短線多頭樂觀 投資人宜居高思危

2026/01/15 05:30

外幣匯率行青表（1/14）外幣匯率行青表（1/14）

昨日台積電（2330）量縮整理，改由鴻海（2317）、廣達（2382）、台達電（2308）領軍台股上攻，指數震盪走揚，盤中一度站上30994點新高，惟短線獲利了結賣壓出籠，壓抑漲勢，加權指數終場上漲234.56點、以30941.78點作收，再創收盤新天價，成交量約6600億元。

台股屢創高峰，25檔台股ETF股價同創新高。（資料來源:CMoney）台股屢創高峰，25檔台股ETF股價同創新高。（資料來源:CMoney）

今迎台積電法說 市場期待又怕受傷害

台股再創新高，新台幣昨日貶破31.7元後反彈、暫收31.66元。（記者陳梅英攝）台股再創新高，新台幣昨日貶破31.7元後反彈、暫收31.66元。（記者陳梅英攝）

今日台股將迎來台積電法說會，市場既期待又怕受傷害，昨日權王股價在平盤上下震盪，因最後一盤現爆量買單，終場重回平盤1710元；外傳台美關稅將敲定，加上美國基建與AI資料中心商機帶動，昨日重電族群中，東元（1504）、士電（1503）、華城（1519）、亞力（1514）皆收在漲停。

昨外資買超132.83億元、投信賣超64.27億元、自營商買超71.13億元，3大法人合計買超139.68億元；外資台指期淨空單昨增加3840口，累積外資台指期淨空單約3.4萬口。

群益期貨認為，昨整體籌碼面保守，短線在均線多頭排列不變下、仍可樂觀看待；元大投顧指出，目前盤勢呈量價俱揚強多型態，需留意月線正乖離約6%、季線正乖離約9.7%，易出現獲利了結賣壓，且近期投信連續賣超、外資同樣調節居多，投資人須居高思危。（記者歐宇祥）

