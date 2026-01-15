台達電日本子公司 獲松下汽車訂單

台達電為強化日本子公司營運能量，正式將原本以資料中心相關業務為主的部門升格，成立「ICT 解決方案事業本部」。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）因應人工智慧與雲端運算需求快速成長，為強化日本子公司營運能量，正式將原本以資料中心相關業務為主的部門升格，成立「ICT解決方案事業本部」，加深系統級解決方案的整合能力，並同步擴大在資料中心、能源管理與數據應用等領域的布局，進一步轉型為整體解決方案供應商 。

台達電指出，新成立的ICT解決方案事業本部，業務範疇涵蓋資料中心所需的電源系統、液冷與空調、機櫃、控制與監視等基礎架構解決方案。透過與全球研發與製造據點的連動，可將最新的AI資料中心技術快速導入日本與其他市場，提升在地服務深度與專案執行效率。

隨著資料中心能耗與碳排放議題日益受到關注，台達電亦將能源管理與數據治理能力納入ICT事業布局中。該公司指出，資料中心與大型製造業在能源使用與碳管理上高度重疊，相關數據的可視化與系統化管理，已成為企業營運與永續策略的重要一環。

減碳方案 協建管理機制

在此背景下，台達電日本子公司近期已透過整合顧問服務與數據平台，斬獲松下汽車系統公司專案訂單，協助推動對方減碳經營。該專案涵蓋現況盤點、科學基礎減量目標倡議認證支援、範疇一與範疇二減碳路徑規劃，以及範疇三教育訓練等內容，協助企業建立可執行且具延續性的碳管理機制。

台達電並與環境數據平台業者旭能科技合作，導入碳排放可視化與軟體即服務類型的生命週期評估工具，強化企業在數據蒐集、分析與決策層面的基礎建設，目標透過顧問服務與數據工具的整合，降低企業內部負擔，提升減碳措施的執行效率與透明度。

台達電表示，未來將以ICT解決方案事業本部為核心，持續擴大在資料中心、能源管理與減碳數據服務等領域的布局，深化與雲端、通訊與製造業客戶的合作。

