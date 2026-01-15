美國傳統馬達需求增 東元受惠

東元的傳統馬達受惠美國市場需求量增加，去年第4季起業務持續增溫。圖為日前副總統蕭美琴（左二）參訪東元。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美國基建、全球AI資料中心建置需求持續放大，帶動國內電力設備產品出貨。機電大廠東元（1504）的傳統馬達受惠美國市場需求量增加，去年第4季起業務持續增溫，資料中心商機則以台灣、東南亞需求為主，今明年將持續挹注營運。

東元以馬達等產品的機電系統占營收比重約半數最高。東元2025年全年營收達590.7億元、年增6%，營收增加主要受惠大馬達與工程收入提升帶動，尤其北美、中國地區營收成長顯著。法人預期，東元首季因機電領域持續復甦、且力道優於預期，營收有望持續提升。

東元總經理高飛鳶日前指出，去年第4季馬達業務觸底反彈，美國大馬達訂單增加，另因美國LNG電廠（液化天然氣發電廠）新建，帶動大馬達、變壓器訂單，也將在今年起反應在營收上；除傳統馬達外，東元持續耕耘扁線馬達、無稀土馬達，皆已導入專業領域。

耕耘「無稀土」馬達 應用廣

東元說明，扁線馬達是為因應電動載具、無人機的高功率密度與高效率需求，東元已成功導入電動巴士應用，並瞄準商用無人機動力系統，以滿足農用、物流及吊掛等多元產業需求；另東元的無人機系統是採台灣中鋼矽鋼片及北中南業者的機械加工，以追求國產化。

此外，東元耕耘無稀土馬達也有時日，該公司指出，無稀土馬達因完全無磁石、能突破原物料受限制的困境，東元產品已應用在電子廠廠務水泵，並推展至美國和歐洲市場銷售，也可應用在石化、半導體與電子廠等領域，看好未來發展。

至於AI資料中心新商機，東元持續在台灣、美國、東南亞布局，與鴻海（2317）合作的模組化產品會在明年貢獻營收。不過法人指出，美國星際之門進度不如預期，對東元的貢獻時程恐會遞延，進而影響東元今明年營收，不過各國資料中心建置趨勢不變，仍看好商機對東元營運的帶動力。

