欣興、景碩 大舉追加資本支出

欣興積極擴充ABF載板產能。（記者卓怡君攝）

因應AI伺服器需求強勁 積極擴產ABF載板

〔記者卓怡君／台北報導〕因AI伺服器與AI ASIC需求強勁，帶動ABF載板今年需求轉強，AI晶片採用的載板面積與層數大幅增加，台灣IC載板廠一改前幾年保守擴產的態度，欣興（3037）與景碩（3189）大舉追加今年資本支出，主要用在ABF載板擴產。

欣興 4大CSP主要供應商

欣興為國際4大雲端服務供應商（CSP，亞馬遜、微軟、谷歌、Meta）的載板主要供應商，也是輝達GPU的主要供應商，欣興高階ABF載板技術具領導地位，由於CSP客戶對今年營運相當積極，今年AI ASIC訂單和去年相較將呈倍數成長，欣興獲得客戶保證，決定加碼今年31%的資本支出預算，增加後總金額約為254億元，主要用於ABF載板擴產，另因上游材料供應吃緊，ABF載板自今年起漲價，有助獲利表現。

法人預估，載板受惠世代更新使面積與層數增加，有利ASP（產品平均單價）成長，本季HDI板產能完成設備調整，加上學習曲線逐步拉升，有利毛利率向上優化；此外，來自亞馬遜與谷歌的AI ASIC訂單今年明顯放量，今年CSP業者占載板營收可望拉升至25%左右，推升欣興楊梅廠與光復廠稼動率滿載，BT載板則可望因Low CTE缺料與需求緊張，續有漲價可能。

景碩 資本支出上看95億元

景碩已近2年未進行ABF載板擴產，今年再增加32.55億元資本支出，主要用在ABF載板擴產，使得今年資本支出上看95億元，較去年的55億元大增，為近年來少見的大手筆，ABF載板新產能可望於明年正式開出。

