竹科寶山、高雄 台積台灣2奈米廠全力趕工夜未眠

台積電位於竹科寶山的2奈米廠正趕工生產，假日夜間仍可見辦公區燈火通明。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）受惠AI需求大爆發，去年第4季量產2奈米製程，由於接單旺盛，竹科寶山晶圓二十廠與高雄二十二廠正全力趕工，連假日夜間也燈火通明；今年是台積電2奈米量產挹注營運的元年，因應客戶需求旺盛，台積電也忙著籌備台南將再投資擴建3座2奈米廠，整體投資計畫待送審。

破除美積電疑慮

紐約時報報導，美國對台關稅擬降至15%，並換取台積電加碼美國投資，至少再蓋5座晶圓廠，再度引發「美積電」疑慮。供應鏈廠商觀察，地緣政治與美國主要客戶的雙重考量，台積電擴大美國投資是必然的發展趨勢；但在商言商，計畫可能加碼，執行時程還是看市場需求與是否獲利而定，日本、德國投資案時程放慢就是明顯的例子。

籌備台南新建3座廠

半導體業界認為，台積電先進製程量產重心應該還是以台灣為主，南科晶圓十八廠是3、5奈米的主要生產基地，繼目前P1-P8之外，正擴建P9廠，增加3奈米產能，以因應客戶激增的需求量。目前與未來擴產重心則擺在2奈米、1.4奈米等下世代先進製程與先進封裝。鄰近南科的台南特定區，傳出將是台積電擴產2奈米的落腳地，預計新建3座廠，整體投資計畫待送審。

台積電今日召開法說會，是否再擴大美國投資、今年營運展望、2奈米及以下製程進展、資本支出等議題勢必成為全球業界與法人關注焦點。台積電股價昨收1710元平盤價，外資雖看好台積電營運前景，但昨賣超5844張，為連9賣，累計賣超近8萬張。

