台12.3萬人資產破億 7成布局跨境資產

〔記者李靚慧／台北報導〕中信銀行攜手波士頓顧問公司（BCG）昨發表《二〇二六台灣超高資產客群財富洞察報告》，全台資產破新台幣億元的人數達十二．三萬人，其中有七成以上布局跨境資產；而財富超過十億元「超高資產客群」有八千人，到二〇二九年更將成長到一．一萬人。

金管會積極推動「亞洲資產管理中心」，顯示台灣高資產族群在亞洲財管版圖中不可忽視的地位。中信銀行私人銀行處處長楊子宏指出，台灣整體個人財富觀察至二〇二九年將以年均六％速度成長，達約二七九兆元，其中高資產客群個人財富規模至二〇二九年更將以年均十％的速度成長，達五十九兆元。

整體高資產客群人數預計由二〇二五年的十二．三萬人，成長至二〇二九年的十五．五萬人，其中破十億元超高資產客群人數預估由八千人增加至一．一萬人，成長速度明顯高於整體市場，顯示資產集中化與治理複雜度同步提升，已成不可忽視的趨勢。

調查中的「高資產客群」是指個人境內外資產淨值超過一億元，包含現金、存款、保險、股票、基金、債券及透過金融機構進行的境外投資，及自住與投資性不動產；「超高資產客群」則是超過十億元。

對台灣超高資產家族而言，跨境配置已從分散風險的配套措施，轉變為支撐家族資產結構、企業營運與傳承規劃的基礎。調查指出，七十四％的高資產客戶已持有境外資產；而十億級超高資產客群持有境外資產的比例更高達八十六％，反映跨境布局已成家族資本配置的核心要素。

區域配置最愛新加坡、日本、美國

區域配置方面，台灣高資產家族在成熟市場的布局策略大致相近，亞太地區以新加坡、日本為核心，美國資產持續展現增持動能；港澳市場則轉趨觀望，對中國市場普遍採取保守態度，顯示全球布局上已將風險控管與資產韌性視為首要考量。

