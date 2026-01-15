提供去處、簡化程序 國土署化解土石方之亂

內政部國土署昨端出「加速營建剩餘土石方去化」解決方案，署長吳欣修（左二）指出，政策並非貿然上路。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕「營建剩餘土石方清運車輛新制」今年一月一日上路，由於一改過去二十多年積習已久的清運習慣，因而引發「土石方之亂」爭議。內政部國土署昨緊急端出「加速營建剩餘土石方去化」解決方案，以擴大跨部會與地方合作、擴增北中南土方去化容量、簡化運送機制及放寬異地暫置等多軌方向因應。

去年12月才湧入裝機潮

國土署署長吳欣修強調，該政策在二〇二四年就開始與相關部會及業者開會討論，二〇二五年八月也通知業者一定會實施，但大多數業者還是等到去年十二月才湧入裝機；經討論後，確定三天內就可完成裝機，將有效舒緩裝機潮。

至於近期營建業者抱怨土資場暫停收料，國土署營建管理組組長李守仁表示，地方政府核准土資場設立，就是要盡到收土石方責任，若土資場有哄抬價格、違反公平交易法的情形，地方政府應立刻查處。

吳欣修指出，有價土石方、可直接利用或未夾雜廢棄物的土石方，依地方政府自治規定，可從出土地點直接運送到最終去處，中間就可省去運往土資場的過程；但目前雙北市素地稀少，主要仍以都更、危老等方式開發，就會出現拆除老屋的過程，因此雙北市等地方政府有意向台北港承租土地作為土資場，用來篩選跟分類（簡稱篩分）土方及營建廢棄物。

業者盼增設臨時暫置場

對國土署提出的土方解決方案，不動產開發公會全聯會理事長楊玉全給予肯定，他更建議全台建築業優化建案管理，包括積極配合數位監管、善用直接利用流程，以及爭取多元去化路徑。楊玉全也點出，土石方去化場所不足，才是導致建案停工或營建成本飆漲的主因，最希望政府能加速設置臨時暫置場。

