65歲續留職場 勞動部提供協商指引

勞動部昨日舉行記者會，邀請裕隆集團及其企業工會到場分享員工延後退休的執行情形。圖左至右為裕隆集團總管理處人資總監楊芳育、勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛、裕隆汽車協理階孟月、裕隆汽車企業工會理事長羅文男。（記者李靚慧攝）

勞資可協商延後退休或退休後再僱用 決定權仍是雇主

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部二〇二四年修訂「中高齡者及高齡者就業促進法」，確保中高齡及高齡者就業權益後，昨針對「勞雇雙方協商延後退休年齡」及「退休後再僱用」發布參考指引。勞工已年滿六十五歲且有意願繼續工作，若雇主有意願繼續僱用，最直接方式是不立即強制其退休；另可進行勞資協商，選擇「延後退休年齡」或「退休後再僱用」，以定期勞動契約僱用銀髮勞工。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛表示，目前勞基法已明定年滿六十五歲勞工在勞資協商後得延後退休，進一步推出指引，是鼓勵願意續留職場的勞工主動提出要求，並依據指引與資方協商；但「決定權」仍是雇主，若雇主不同意，全國各地的就業服務機構將可發揮功能。

根據指引，若雇主有意願繼續僱用高齡勞工，最直接的就是「繼續僱用」，不立即強制年滿六十五歲的勞工退休；第二種方式是勞雇依據勞基法第五十四條第二項，或依中高齡者及高齡者就業促進法第二十八條規定，進行勞資協商，選擇「延後退休年齡」或「退休後再僱用」，以定期勞動契約僱用。

黃維琛提醒，協商內容必須確定未來希望延後的退休年齡，或先辦理退休後再重新受僱。若採取延後退休年齡，協商前可先確認期望延後的退休年齡，以及日後若需改變的變更條件獲方案；勞雇雙方也需協商勞工的工作型態，工作內容、地點與時間如何調整，且應注意不得以年齡為由有差別待遇。

勞動部強調，若已協商採取「延後退休」，就是續留職場並採行「不定期勞動契約」，雇主不得片面變更勞動契約，要求勞工變成定期契約。勞工原本適用的退休金制度應繼續適用，例如舊制勞工，雇主應繼續按月提撥勞工退休準備金；適用勞退新制者，雇主應繼續按月提繳勞工退休金。

去年逾2萬人續留原職場

根據統計，至二〇二五年七月，有一．九萬多人在六十五歲後續留原職場，沒有退保、繼續加保，另有四八〇〇人是在結清年資後再行加保。

