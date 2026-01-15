美放行 中不領情 傳禁H200晶片進口

路透昨引述消息來源披露，北京下令禁止輝達H200晶片入境。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國商務部工業暨安全局（BIS）十三日公布一項新規，正式批准輝達在符合安全要求下，向中國出口其第二強大的人工智慧（AI）H200晶片。儘管川普政府為輝達重回中國市場解套，但路透昨引述消息來源披露，中國海關當局本週已告知海關人員，不允許輝達H200晶片進入中國。

根據BIS的規定，這些晶片在出口中國前，將由第三方檢測實驗室審查，以確認AI晶片的效能，而中國不得取得美國客戶採購量五十％。輝達必須確保美國有足夠的H200晶片，中國客戶則須證明「充分的安全措施」，不能將晶片用於軍事用途。

路透上月報導，中國科技公司已向輝達下單採購逾兩百萬顆H200晶片，每顆價格二．七萬美元，該採購量遠高於輝達目前的七十萬顆庫存。

前總統拜登任內主管白宮國安會科技與國家安全事務的卡漢（Saif Khan）指出，「這項規範將允許兩百萬顆像H200這樣的先進AI晶片出口中國，此數量相當於一家典型美國AI頂尖公司擁有的算力；美國政府也在執行『認識你的客戶』（KYC）要求時面臨挑戰，該規範限制美國雲端服務商支援不法用途」。

不過，路透引述三名知情者披露，中國海關人員被告知不得讓H200晶片進口；中國政府官員十三日也召集本國科技公司，明確指示除非必要，否則不得採購該晶片。一名消息人士說，「官員措辭非常嚴厲，基本上目前為止都是禁用，雖然未來情況或許會改變，而且應該也會改變」。

分析師認為，北京此舉可能是意圖在四月美中元首會面前夕，向華府施加壓力。

榮鼎集團地緣政治策略師谷容說，「北京正推動華府更大讓步，以解除美國主導的技術管制」。

智庫「外交關係委員會」資深研究員麥奎爾說，「北京認為美國急於向中國銷售AI晶片，所以認為中國有籌碼迫使美國讓步，以換取中國的批准許可」。

