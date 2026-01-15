中國經濟靠出口續命 專家：不祥之兆

中國2025貿易順差首度突破1兆美元。經濟學家警告，在國內消費疲軟、房地產部門持續多年低迷之際，中國的成長過度依賴製造與出口，「這對中國本身與全球經濟都是不祥之兆」。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕金融時報報導，儘管美國總統川普發起貿易戰，但中國去年全年貿易順差仍創一．二兆美元空前紀錄，年增二十％。經濟學家警告，在國內消費疲軟、房地產部門持續多年低迷之際，中國的成長過度依賴製造與出口，「這對中國本身與全球經濟都是不祥之兆」。

中國海關總署昨公布，以美元計價，中國去年十二月貨物出口年增六．六％，為彭博預期成長三．一％的逾二倍，並高於十一月的年增五．九％。進口年增五．七％，也超過分析師預期的〇．九％，以及十一月的一．九％增幅。

請繼續往下閱讀...

東南亞洗產地 規避美國關稅

中國去年全年順差首度突破一兆美元，超越前年九九三〇億美元。儘管出口美國年減二十％，但出口歐盟年增八．四％、東南亞年增十三．四％、非洲更增二十六％，顯示中國生產者將出口從美國轉向其他地區，許多是取道東南亞等地向美國出貨，以規避美國關稅。

中國鉅額的貿易順差將使全球貿易緊張升溫，尤其歐盟與大型發展中國家對其產業恐遭中國進口產品重創，已憂心忡忡。未跟進美國實施全面關稅的歐盟已呼籲北京刺激內需，降低其對製成品進口的障礙。

進口成長掛零 貿易重度失衡

中國去年全年出口年增五．五％，但進口成長掛零。對於貿易重度失衡，中國海關總署副署長王軍昨卻指出，貿易夥伴對高科技產品的出口管制，阻礙了中國增加進口。明顯暗指美國。

他說，「應該指出的是，一些國家將經濟與貿易議題政治化，以各種藉口限制高科技產品出口中國，否則我們將進口更多，中國進口成長的空間巨大」。

經濟學家紛紛示警中國的經濟成長過度依賴製造與出口。康乃爾大學經濟學教授普拉薩德說，「中國驚人的貿易順差，同時展現其出口實力的強大與成長模式的缺陷，依賴出口而非內需來推動成長，對中國與全球經濟而言都是不祥之兆」。

國際貨幣基金（IMF）總裁格喬治艾娃也曾說：「中國量體太大，難以依靠出口實現高成長。堅持出口導向成長模式恐進一步升高全球貿易緊張局勢」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法