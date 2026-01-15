中國續散播疑美論 學者嗆：先擔心自己

美國總統川普近日指出，「即日起，任何與伊朗伊斯蘭共和國進行貿易往來的國家，其與美國進行的所有貿易，均須繳納25%的關稅」。外界認為中國將是最大苦主；圖為2023年時任伊朗總統萊希造訪北京會見中共領導人習近平。（美聯社資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台美關稅談判即將拍板，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨聲稱，美國以高關稅為手段對台灣實施的經濟掠奪，是一場對台灣「產業抽血」的圖謀；大酸「民進黨當局」在關稅談判中「未談先跪」。成功大學政治系教授洪敬富回嗆，中國與伊朗政權有密切經貿往來，將連帶被美國追加二十五％的懲罰性關稅，中共應該先擔心它自己才對。

中國助伊朗 將被美加徵25％關稅

洪敬富受訪表示，中共又在散播「疑美論」，並質疑台方這邊「未談先跪」，這些都是中共一貫的操作；如果台灣能夠爭取到對等關稅十五％且不疊加，就跟日本、韓國一樣，可見台灣展現出來的價值及台灣半導體產業具有舉足輕重的角色。

洪敬富指出，中共不斷操作「疑美論」，還會找台灣內部的親中團體協力，比如質疑關稅十五％是犧牲台灣權益、台積電會變成「美積電」；但實際上，台積電赴美布局是該公司全球布局策略的一部分，對台美而言是雙贏互利，並不是護國神山被賣掉。

台積電赴美是全球布局的一部分

他批評，中共的操作在台灣不會有太大市場，只是在提供親中團體輿論的素材，政治效果會越來越低；因為賴政府在台美關稅拿到非常漂亮的成績單，反觀中國與伊朗政權有密切經貿往來，中國是伊朗最大貿易夥伴，將連帶要被美國追加二十五％的懲罰性關稅，中共應該擔心它自己才對。

