關稅壓力緩解 機械、重電業歡呼

美台關稅可望降至15%，工具機業稱，只要關稅成功「不疊加」，稅率將與日韓回到同個起跑點，今年展望轉趨樂觀。（資料照，記者林菁樺攝）

機械業預估 美國市場將可延續去年成長力道、甚至更強

〔記者林菁樺／台北報導〕台美關稅談判即將拍板，對等關稅有望降至與日韓相同的十五％。國內機械、工具機、重電等傳產業大鬆一口氣，尤其是去年深受關稅風暴的工具機業稱，只要關稅成功「不疊加」，稅率將與日韓回到同個起跑點，今年展望轉趨樂觀；機械業更預估在關稅拍板後，美國市場將可延續去年成長力道、甚至更強。

美國是台灣工具機第二大出口市場，過去台灣輸美工具機稅率約為二％至五％、零組件約八％；業者直言，主要競爭對手日韓關稅早已出爐，且日韓的匯率大幅貶值，台灣關稅一直未能拍板，造成美國客戶縮手，重創了台灣工具機出口，去年工具機全年出口二十．〇四億美元，創十六年新低，若關稅確定，絕對有機會見到訂單回流。

請繼續往下閱讀...

工具機業者分析，最好的狀況是成功爭取「不疊加」，這對台灣傳產不只是脫離谷底，更打了劑強心針，因日韓與美國原本就有FTA（自由貿易協定），工具機產品輸美關稅為零，而台灣工具機輸美平均稅率約在四．七五％，不疊加稅率後，台灣若與日韓都是十五％稅率，等於是來到同個起跑點。

機械業則是受惠AI（人工智慧）、半導體強勁，電子與檢量測設備出口暢旺，即使有關稅干擾，但美國仍穩居我第一大出口市場；關稅不確定因素消除，今年成長力道可望更強。不過，機械與工具機業者都重申，日韓的匯率貶值幅度大於新台幣，匯率重傷程度高於關稅。

重電三雄 股漲回應

而重電業因北美市場需求殷切，也將一甩關稅陰霾，市場預期銷美的關稅負擔將降低，更有空間與客戶談判，包括龍頭華城、士電、亞力等重電三雄，昨早盤股價就紛紛亮燈漲停。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法