中國紙老虎 科技業利潤僅美企1成

商業爭霸作者認為：中國仍難以掌握創造財富的不可或缺技術

〔編譯盧永山／綜合報導〕多年來圍繞中國經濟實力的辯論，一直在兩個極端之間擺盪：中國是個註定要超越西方的經濟巨人，還是瀕臨崩潰的紙龍？《華爾街日報》分析指出，企業利潤是判斷美中經濟實力一個常被忽略的指標。研究顯示，若以企業利潤來衡量實力，美中差距巨大，美企創造了全球高科技利潤五十五％，而中國僅六％。

《商業爭霸：美國能動用全球經濟指揮權封鎖中國》一書作者布魯克斯（Stephen Brooks）和瓦格爾（Ben Vagle）認為，如果拋開國內的生產總值（GDP）和貿易的宏觀數據，轉而關注企業的利潤時，中國所構成的挑戰看起來就截然不同了。

兩位作者指出，傳統的GDP和貿易數據衡量的是產品最後在哪裡組裝，但未能反映誰擁有產品的設計，並獲取了價值。以iPhone為例，它雖然是在中國組裝和包裝的，卻是一款美國產品，在加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果公司總部設計，並為該公司帶來了豐厚利潤。

利潤不僅僅是錢，還能反映影響力。利潤意味了一家公司擁有某種難以複製的東西，沒有人能將它踢出市場。中國擅長組織和不太複雜的生產，但如兩位作者所言，中國仍難以掌握真正創造財富的「不可或缺」技術。

如果沒有西方技術

中國幾無有競爭力產品

如果用企業利潤來衡量實力，美中之間的差距巨大。根據兩位作者的研究結果，美企創造了全球高科技利潤五十五％，中國為六％，僅美國的十分之一。

許多複雜的產品都不是在同一個國家製造了。以荷蘭晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）的極紫外光（EUV）微影機為例，只有十五％零件是荷蘭製造，其餘八十五％來自美國和其盟友。

兩位作者指出，中國引進了大量的中間產品，進行加工後再出口，但如果沒有西方的技術，中國能以高效、有競爭力的方式製造的東西非常少。

