美戰爭部斥資47.5億 入股鎵生產商

Atalco最終每年生產50噸鎵 滿足全美需求

〔編譯盧永山／綜合報導〕為了提振關鍵礦物的供應，以反制中國主導供應鏈，美國戰爭部已斥資一．五億美元（約四十七．五億台幣）入股路易斯安那州鎵生產商Atlantic Alumina（Atalco）。七大工業國家（G7）和其他主要經濟體的財長週一也在華府集會，討論如何降低對中國稀土的依賴，包括設定底價和建立新合作關係，以尋求替代供應。

英國《金融時報》報導， Atalco表示，緊接在戰爭部的投資之後，在優先股收購完成後的三十天內，美國政府將追加投資。大宗商品投資公司Pinnacle也將向Atalco投資三億美元。

美國主要的國防承包商一直擔心鎵的供應問題，鎵對於雷達、飛彈導引頭、衛星和無線電等系統至關重要。華府已加快腳步提振關鍵礦物的供應，川普政府計畫對這類投資投入數十億美元。

鎵是氧化鋁生產的副產品，而美國並未生產氧化鋁。鎵是受中國出口管制的重要金屬之一，凸顯了北京對包括科技和國防在內的關鍵產業供應鏈的控制。市場情報機構Project Blue預測，二〇二五年中國占全球精煉鎵供應的約九十九％，同時滿足全球約七十％的需求。

Atalco預計最終將在路易斯安那州每年生產超過一〇〇萬噸的氧化鋁和五十噸的鎵，並能夠滿足美國全部的鎵需求。但該公司沒有具體說明時間表。

降低對中稀土依賴 G7將尋求替代供應

《路透》報導，由美國財長貝森特召集的G7財長會議，與會者除了G7財長，還包括澳洲、墨西哥、南韓和印度財長，美國貿易代表葛里爾、美國進出口銀行和摩根大通的代表也參與這場會議。

美國財政部發布聲明指出，貝森特希望討論解決方案，以確保和多元化關鍵礦物的供應鏈，尤其是稀土元素，並對與會國家能尋求審慎地去風險，而非與中國脫鉤感到樂觀。

