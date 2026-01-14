美車銷日韓都零關稅 台灣比照機率高

產業消息人士表示，我進口美製車稅率很高機率會從17.5％降至零。（中央社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台美關稅談判進入收尾階段，產業消息人士表示，我進口美製車稅率很高機率會從十七．五％降至零，理由是日本、韓國、加拿大、墨西哥等美國主要貿易夥伴國對美製車進口稅率都是零，台灣也不會例外，「比照機率很高」。

各界關切汽車與其零組件輸美稅率以及我對美製車進口稅率落點。產業消息人士分析，鑑於我國汽車零組件業的美國市場占比約五成，台灣為爭取汽車零組件輸美更具競爭力的關稅條件，也就是不高於日、韓的十五％，估計我方將移除我國對美規車的限額，也就是可比照歐規車安審，「一定要拿籌碼來換」。

該人士指出，但籌碼只開放美規車限額還不夠，我進口美製車關稅勢必大幅調降，綜觀全世界對美製車進口稅率較高的國家有中國、台灣、印度等，在美方眼裡，真正對美製車「不友善」的並非日本、韓國、澳洲等國，而是台灣、印度、中國。

產業人士直言，經濟部高層多強調，調降稅率是方向，最後不一定是零關稅；但老實說，觀察許多美國貿易夥伴國對美製車的進口關稅是零，「台灣有什麼條件可以談出零以上的稅率」。

非美系車商恐將降價競爭

若美製車進口稅率大降，勢必牽動整體車市，也會衝擊本土車廠，非美系車商勢必降價因應才能競爭。據悉，汽車產業對美製車進口稅率調降已有心理準備，多家車廠向經濟部反映，盼能針對汽車及其零組件業等受衝擊產業研議過渡期的輔導措施，包括降低關鍵零組件進口稅率、提供車輛智慧轉型等提升競爭力的補助計畫。

