商研院︰台積赴美投資是機會 別當成威脅

紐約時報報導，美國對台進口關稅將由二十％降至十五％，台積電允諾在亞利桑那州興建五座新的晶圓廠。圖為去年三月台積電董事長魏哲家在白宮與美國總統川普（左）會面，右為美國商務部長盧特尼克。（路透資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕外媒報導，台美關稅談判傳出最新進展，台灣關稅將降至十五％，台積電允諾擴大投資。商研院董事長許添財昨表示，台積電赴美投資理應視為是機會、不該被當成脅迫，因為歐洲、美國都已經不讓中國投資，而台灣具有價值、友善二大條件，美國當然歡迎台灣，台灣應該抓住機會去接受挑戰。

紐約時報引述知情人士說法，台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由二十％降至十五％，台積電允諾在亞利桑那州興建五座新的晶圓廠。

許添財昨說，「我們應該把投資當機會，而不是把投資當成被迫（威脅）」。他分析，很多國家你想要去投資，反而不給，例如歐洲、美國已經不讓中國投資了；我們應該思考的是美國為何要讓台灣投資，這有二大關鍵，首先是台灣有價值，第二台灣是友善，因為沒有價值，我（美國）不讓你來；而你不友善，我更怕你來，台灣是有價值又友善，美國才歡迎我們，台灣更要把它當成機會去接受挑戰。

許添財說，服務業出口本身就沒有關稅問題，但因整體經濟條件改變而受到影響，會有間接衝擊；但美國的資源、人口、購買力都在提升，是世界最大的消費市場，台灣要抓住美國市場，但台灣不是受制或依賴美國。

他認為，在全球化逐漸退潮之際，新的經濟秩序與市場結構仍在形成中，目前正處於過渡階段；美國並非永久退出全球體系，而是選擇暫時後退，以重建對自身更有利的國際關係與制度架構，而「退出」並非摧毀市場，而是為重塑新市場。

許添財強調，台灣在價值與利益考量下，並無其他可行選項，仍須緊扣美國，務實掌握其戰略轉向所帶來的新機會。

