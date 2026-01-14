政院︰美降關稅且不疊加 有大致共識

「紐約時報」報導揭露，川普政府即將與台灣達成一項關稅協議，美國將把對台灣出口商品的關稅稅率，從20％調降至15％。（彭博資料照）

經貿辦強調同時爭取半導體等優惠待遇 雙方正在商議總結會議時程

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「紐約時報」報導揭露，川普政府即將與台灣達成一項關稅協議，雙方已進入談判的最後階段，美國將把對台灣出口商品的關稅稅率，從二十％調降至十五％，交換條件則是台積電承諾擴大投資，在亞利桑那州興建五座新的晶圓廠。對此，行政院經貿談判辦公室昨天表示，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，台美之間針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若有確認將對外說明。

根據美國去年七月三十一日發布的行政命令，自二〇二五年八月七日起，瑞士是原有稅率疊加三十九％、印度是疊加二十五％、越南疊加二十％、菲律賓、泰國及印尼三國是疊加十九％、韓國是疊加十五％等；依此原則，台灣關稅為產品的原有MFN關稅，疊加暫時性對等關稅稅率二十％。

目前台美關稅談判結果尚未出爐，經貿談判辦公室昨指出，在台美第五輪實體會議後，我方透過視訊會議、書面文件交換，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並請美方提供取得土地、水電、簽證、行政便捷等協助措施，創造對我國業者有利的投資環境。此外，我方也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行文件交換確認，目前已有一定共識。

經貿談判辦公室強調，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取二三二條款半導體、半導體衍生品及其他二三二項目的優惠待遇，台美之間針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若有確認將對外說明。

行政院發言人李慧芝指出，待台美進行總結會議後，雙方將會對外宣布協議主要內容，我政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，並依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。

