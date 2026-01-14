ISS報告建議︰玉山金合併三商壽 股東投同意票

ISS報告建議全體股東對本次玉山金與三商美邦人壽（2867）的合併案，投下贊成票。（玉山金提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕國際權威投票代理機構ISS（Institutional Shareholder Services）本月8日發布報告，針對玉山金控（2884）將於1月23日舉行的股東臨時會提供投票建議，建議全體股東對本次玉山金與三商美邦人壽（2867）的合併案投下贊成票。

ISS對股東投票有影響力

ISS是全球機構法人在投資標的公司股東大會議案投票時，會參考的中立研究機構，其研究方法投票準則備受國際認可，當ISS出具報告時，對機構股東的投票意向有相當的影響力。

ISS在報告中分析本次交易的各項數據與法規遵循，指出本次合併案在國際併購審核的多個面向均展現出優異的專業度，包括「策略整合力」：ISS認為本交易具備深厚的策略合理性，能有效整合雙方資源，擴大玉山金控在銀行、保險等多元金融領域的經營版圖與獲利潛力。

「評價公允性」：本合併案之換股比例為0.2486股玉山金普通股換1股三商壽普通股，經獨立第三方機構鑑定，此比例落在建議範圍內，價格合理且公允；「權益保障力」：針對不同意本次合併的股東，本案依法提供股份回購請求權，提供股東退出的機制，保障其選擇權與投資權益。

玉山金控的外資持股約3成，包括Vanguard（先鋒集團）、BlackRock（貝萊德）、Norges Bank（挪威主權基金）及GIC（新加坡主權基金）等國際大型法人機構；ISS的報告被視為全球法人的投票指標，其正面評等預期將大幅凝聚外資股東的共識。

自2025年11月5日合併案正式公告以來，市場已給予高度評價，截至2026年1月6日，玉山金控與三商壽股價分別上漲11.2%與11.6%，表現優於同期台股指數的8.7%。

玉山金控邀請股東參與本次股東臨時會的投票，董事長黃男州及經營團隊也親自率隊，赴倫敦、香港及新加坡拜會重要外資，爭取投資人支持。黃男州表示，完成投信與壽險版圖後，玉山將正式邁入金控2.0元年，這不僅是版圖的擴張，也是經營思維的轉變，隨著規模、資本與獲利能力的提升，今天是台灣的玉山，明天要成為世界的玉山。

