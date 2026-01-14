5+5貨物稅助攻 和泰車看好今年車市

和泰(2207)汽車代理的重量級車款第6代TOYOTA RAV4休旅車正式上市，和泰汽車總經理蘇純興(左1)表示，2026年台灣車市在政府「5+5」貨物稅政策激勵下，全年銷量會比去年好。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕車市龍頭和泰（2207）汽車代理的重量級車款第6代TOYOTA RAV4休旅車昨天正式上市，年銷量將挑戰3萬輛目標；和泰汽車總經理蘇純興表示，2026年台灣車市在政府「5+5」貨物稅政策激勵下，全年銷量會比去年好。

全新的RAV4提供2.5HYBRID油電動力，共有3種車型、6種等級，豪華版、尊爵版、尊爵+版、旗艦版建議售價分別為104萬元、117萬元、122萬元、130萬元，入門的豪華版汰舊換新價只要99萬元；RAV4 ADVENTURE 4WD建議售價133萬元、RAV4 GR SPORT 4WD建議售價139萬元。

同時首次導入TOYOTA最新科技TSS 4.0主動安全系統、TOYOTA Connect智能聯網系統，以及日本原廠懸浮式音響主機等尖端配備，和泰汽車表示，若將這些強化配備價值納入計算，全新大改款RAV4實質價格降幅達10%。

和泰汽車董事長黃南光表示，RAV4自1997年導入台灣後，連續18年蟬聯進口車銷售冠軍，累計在台灣銷售已超過32萬輛，台灣自2025年12月26日開放第6代RAV4預接以來，累計訂單已突破5000張，其中RAV4 ADVENTURE、RAV4 GR SPORT等個性化車型預接單占比更高達40%。

蘇純興表示，第6代RAV4價格比預期好很多，外型也很漂亮，樂觀預期元月接單就可破萬輛，個性化車款現在下訂，恐要等上3個月才能交車；由於RAV4在2019至2020年高峰期年銷量最高達3.1萬輛，今年雖然目標訂在3萬輛，仍有機會挑戰歷史新高。

