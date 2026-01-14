財經青紅燈》出口大驚奇

財政部公布2025年出口6407.5億美元、出超1571.4億美元，同步刷新歷史新高。（資料照） ）

財政部公布2025年出口6407.5億美元、出超1571.4億美元，同步刷新歷史新高，且2025年台灣出口增幅達34.9%，遙遙領先日、韓、中、星、歐美等主要國家。2025年台灣出口不僅超車新加坡、為23年來首見，且從4000億美元跳到6000億美元只花了4年時間，相較於香港花11年、南韓10年，台灣創造的出口大驚奇在亞洲四小龍中獨一無二，原因無他，就是台灣抓住了這波AI商機。

根據統計，2025年台灣出口年增34.9%、為近15年最大增幅，南韓出口則增3.8%；而2025年1至11月，日本出口年增4.2%、中國增5.4%、香港16.8%、新加坡11.8%、德國4%、美國5.8%，台灣出口增幅遙遙領先。台、韓同為電子大國，但台灣在半導體產業領先優勢下，吃下了大量AI商機；儘管南韓HBM（高頻寬記憶體）出口大增，但整體出口動能相對疲弱，2025年南韓出口增幅在亞洲四小龍中敬陪末座，甚至不如日本。

台灣出口大爆發，帶動人均GDP超車日韓，台股也屢創新高。不過，在一片榮景下，台灣經濟發展仍有隱憂，首先，就是產業失衡問題，亦即「產業M型化」；其次，儘管我國對中港出口占比從高峰的4成降至26.6%、創25年新低，但對美出口占比升至30.9%、創35年新高，對美出超更飆至1501億美元、占總出超逾9成5，台灣出口集中度持續往美國市場傾斜。

持平而論，出口集中歐美市場好過中國市場，至少不會因為「生產要素價格均等化」而被拉低薪資；不過，過度集中單一市場依舊不是好事，美國也會對巨額入超有意見。因此，儘管台灣經濟表現亮眼，但如何改善產業M型化問題，以及協助廠商多元布局，都是政府持續面臨的挑戰。（鄭琪芳）

