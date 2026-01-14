台積、三星減產 8吋晶圓代工醞釀漲價

TrendForce指出，台積電於2025年正式開始逐步減少8 吋產能，目標於2027年部分廠區全面停產。（美聯社檔案照）

預估2026年產能利用率85-90%

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）調查指出，台積電（2330）、三星兩大廠逐步減產成熟製程，AI相關電源管理IC需求卻穩健成長，加上消費產品擔憂下半年IC成本提高，8吋晶圓廠產能利用率漸回升，預估2026年全球8吋廠平均產能利用率將上升至85-90%，部分代工業者已接獲客戶上修2026年訂單，積極醞釀漲價。

TrendForce認為，基於消費性終端隱憂，記憶體與先進製程漲價擠壓周邊IC成本等因素，8吋晶圓價格的實際漲幅可能較為收斂；有業者原擬調漲代工價格5-20%不等。也有半導體業者指出，因記憶體成本高漲，系統廠積極壓縮邏輯IC價格，恐衝擊供應商毛利率，晶圓代工在產能尚未滿載情況下，要達成漲價的目標恐很有挑戰。

TrendForce指出，台積電於2025年正式開始逐步減少8吋產能，目標於2027年部分廠區全面停產。三星也更積極啟動8吋減產，預期全球8吋產能年減約0.3%，正式進入負成長局面。2026年儘管中芯、世界先進等業者計畫小幅擴產，仍不及兩大廠減產幅度，預估產能年減程度將擴大至2.4%。

從需求面來看，2025年因AI伺服器電源管理IC訂單增量，中國本土化供應也帶動部分中系業者8吋產能利用率自年中起明顯提高，率先啟動補漲代工價，並於當年下半年生效。

部分晶圓廠通知客戶調漲

進入2026年，AI伺服器、邊緣AI等終端應用算力與功耗提升，刺激電源管理相關IC需求持續成長，近期PC與筆電供應鏈已提前啟動備貨，TrendForce預估2026年全球8吋廠平均產能利用率將上升至85-90%，優於去年的75-80%，部分晶圓廠看好2026年產能將轉為吃緊，已通知客戶將調漲代工價格。

