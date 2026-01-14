台積率大盤雙創新高 台股市值首破百兆

台股在台積電創高下同創新高，加權指數收在30707.22點，上市公司市值 規模首次突破100兆大關。 （資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕美股4大指數前天全面上揚，加上台美關稅有望達成協議，台股在台積電（2330）創高下同創新高，加權指數一度大漲406點，加權指數終場上漲139.93點，收在30707.22點，再創收盤新高點，成交量達7491.79億元，同時，上市公司市值規模首次突破100兆大關。

台積電盤中登1720元新高

昨日大盤不受國安基金功成身退影響，在台積電盤中寫下1720元新天價的帶領下再創歷史新高，但逢高調節賣壓出籠，快速收斂漲幅。法人分析，昨日台股距3萬1000點僅一步之遙，創高後賣壓湧現，櫃買指數同樣創新高後隨即跳水翻黑，加權指數也一度翻黑，指數上下震盪高達444點；多數個股開高走低，下跌家數多於上漲家數，記憶體族群回檔休息，矽光子族群重挫，資金前進網通、低軌衛星、被動元件、半導體封測及廠務等相關族群。

元大投顧指出，眾所矚目的台積電法說會即將於15日登場，在AI浪潮方興未艾的情況下，市場對法說會釋出的未來展望樂觀期待；惟「高檔爆量非好事」、「漲多就是最大的利空」，近幾個交易日已可見漲多個股容易出現調節性賣壓，短線操作仍適時見好就收。近期熱門題材可多留意具有長線保護短線特質的台積電設備供應鏈，此外，去年12月營收剛公布完畢，也可著墨營收高成長且股價位階仍低的績優股，逢低布局。

大盤短線急漲 指數高檔震盪

統一證券分析，大盤短線急漲，處於高位階，需留意技術面修正乖離，台積電法說及走勢將是左右指數關鍵，在資金行情推動下，指數高檔震盪視為籌碼換手整理，後續仍有機會挑戰新高。

至於3大法人買超台股127.9億元，外資買超157.4億元，投信賣超68.2億元，自營商買超38.7億元；外資期貨空單大增3225口，累積外資期貨淨空單達3.01萬口。

