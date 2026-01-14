書劍集》美國總統與聯準會主席的針鋒相對

美國總統川普與聯準會主席鮑爾衝突的表面化，不只是美國的「家務事」。（法新社資料照）

◎歐陽書劍

美國聯準會（Fed）總是強調是依照經濟情勢，以專業判斷決定貨幣政策；美國總統川普在任內，則慣常以外界看來是直覺的言語要求降息。兩邊除了各據立場外，經濟的冷暖又有實際溫度與體感溫度之別，有不同的主張很正常，但美國總統與聯準會主席都長期在全球最有影響力的名單中名列前茅，雙方衝突的表面化，不只是美國的「家務事」。

聯準會主席鮑爾針對收到司法部傳票，調查他在國會有關歷史建築整修案是否涉及重大不實或誤導，在二〇二六年一月十一日發表聲明，直指因為貨幣政策而受追殺，「面對刑事起訴威脅的真正原因，在於聯準會是依據我們對公共利益的最佳判斷來設定利率，而非遵循總統的偏好。」徹底撕開並擴大與川普之間的裂痕。

鮑爾的主席之位由川普在二〇一八年任命，但不滿政策利率過高的川普，在前次總統任內，就曾多次以羞辱式的指責要求他下台，並曾由白宮法律顧問研究將聯準會主席撤職的方法；面對批評，過去鮑爾保持低調居多，並只強調聯準會的獨立性，不像此次與川普的公開對抗。

川普對鮑爾的全力加壓，有現實的需要。鮑爾的主席任期四年一任，雖僅到二〇二六年五月，但他的理事任期卻到二〇二八年一月，若鮑爾選擇受法律保護而罕見地卸任主席職務卻留任理事，則川普必須任命理事會中的其他六名成員之一為新主席。

在現有理事中，去年九月才上任的米蘭（Stephen I. Miran）因接續前任未完成的任期在近日屆滿，是一活棋，可以由川普任命理想中的未來主席取代；不過，米蘭是由川普任命，而且一向跟緊降息的主張，不一定非要他離開。更麻煩的是，若鐵了心的鮑爾不走，聯準會理事會將有新舊主席「兩個太陽」，過去曾有兩派對抗的先例，將不利於川普擴大降息的要求。

聯準會的貨幣決策不乏人為判斷，川普的降息發言，應該也不全是沒有根據的一己之言，他們的對立，除了反映立場與感受，也涉及理念，以及經濟長、短期的關照。有時候，我們或許會覺得困惑：到底是體感溫度或實際溫度的量測比較重要？川普與聯準會的決策，都會造成全球金融市場的波動，經濟既然難以實驗，就要「結果論英雄」了。

