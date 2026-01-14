立院三讀 擴大身障者親屬用車免牌照稅

身心障礙者二親等親屬車籍與身障者同一戶籍者，供該身心障礙者使用的車輛，可適用免徵使用牌照稅優惠。（資料照）

二親等內車籍同身障者戶籍即適用

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「使用牌照稅法第七條條文修正案」，增訂身心障礙者二親等親屬車籍與身障者同一戶籍者，供該身心障礙者使用的車輛，可適用免徵使用牌照稅優惠。另為協助台灣本土啤酒產業發展，院會也三讀通過「海關進口稅則」部分稅則修正案，將啤酒原料麥芽及啤酒花的稅率調整為免稅。

「使用牌照稅法」第七條第一項第八款原條文規定，因身心障礙情況致無駕駛執照者，其本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有，供該身心障礙者使用的車輛，免徵牌照稅，每一身心障礙者以一輛為限；三讀通過的條文增加「或二親等以內親屬所有且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用的車輛」等規定。

請繼續往下閱讀...

助國產啤酒 麥芽等原料進口免關稅

「海關進口稅則」原規範「未烘製麥芽、烘製麥芽」的關稅為七．五％、「霍布花（蛇麻毬果），未經研磨或製粉或呈團粒狀者」、「霍布花（蛇麻毬果），已研磨或製粉或呈團粒狀者；啤酒花精」的關稅分別為十五％、七．五％，昨三讀修正條文通過，將上述啤酒原料皆調降為免稅。

財政部估關稅稅損約七四三五萬元，但可提升國產啤酒競爭力，估可增加一億六九七四萬元租稅收入，稅收淨效益將達九五三九萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法