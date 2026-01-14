近5年首見 去年全國稅收短徵505億

財政部公布去年稅收3兆7515億元，較預算數短少505億元，主因車市、房市交易清淡，延分期繳稅增加。（資料照）

未達預算目標 主因車市、房市交易清淡 及延分期繳稅增加

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布去年十二月全國稅收一七〇二億元、年減十．七％；累計去年稅收三兆七五一五億元、年減〇．三％，較預算數短少五〇五億元，為近五年首見短徵，包括中央短少四八三億元、地方短少一一二億元；但若加計整理期間入帳稅款，預估去年稅收短徵一九〇億至二六〇億元。財政部表示，去年稅收未達預算目標，主因車市、房市交易清淡，加上延分期繳稅增加。

總稅收達3兆7515億 年減0.3％

根據統計，二〇二五年稅收較上年減少一〇四億元，以營業稅減少二六七億、土增稅減二〇九億、貨物稅減一八八億元較多；但綜所稅增加三八七億、營所稅增二一八億元。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，去年稅收預算達成率僅九十八．七％，包括關稅、營所稅、貨物稅、營業稅、土增稅、菸酒稅、特銷稅等，均未達成預算數；但營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、房屋稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅等，去年稅收均創新高

請繼續往下閱讀...

其中，去年營所稅一兆一四三八億元、年增一．九％，因申報自繳稅款及暫繳稅款增加。綜所稅八六七八億元、年增四．七％，主因盈餘分配及薪資扣繳稅款增加。營業稅五九七〇億元、年減四．三％，主因外銷退稅增加。關稅一五五二億元、年減三．五％，因小客車進口減少。貨物稅一四二五億元、年減十一．六％，以車輛類減少最多，主因美國對等關稅影響。

台股大漲 證交稅2928億創新高

另，十二月證交稅三一一億元、創歷年同月新高，年增三十二．七％、連續五個月成長；去年證交稅二九二八億元、創歷年新高，年增一．六％。劉訓蓉表示，去年台股上漲五九二九點、創歷年最大漲點，上市櫃日均量四八九四億元、創歷年新高。

房市衰退 土增稅683億16年新低

房市方面，十二月房地交易稅收仍雙位數衰退，但減幅收斂。累計去年土增稅六八三億元、為十六年來新低，年減二十三．五％。去年個人房地合一稅五二三．八億元、年減二十六．八％，為二〇一六年上路以來首見下滑。財政部表示，受央行信用管制措施、銀行房貸緊縮等影響，房市交易續清淡，導致房地交易稅收減少。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法