紐時：美台關稅將降至15％ 台積電擴大在亞利桑那蓋5座廠

紐約時報報導美台對等關稅即將達成協議，從現行的20％降至15％，台積電將擴大在美國的投資。圖為台積電在亞利桑那州的晶圓廠。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕紐約時報引述三名知情者報導，美國政府即將與台灣達成貿易協議，據此，台灣的「對等關稅」將從現行的二十％降至十五％，與日本、南韓稅率相同，台積電則將大幅擴大在美國的投資。該協議有望本月公布。

報導說，台積電承諾在亞利桑那州新建至少五座晶圓廠，使在該州的半導體廠約增一倍。該投資時間表尚不明朗。台積電發言人拒發表評論。

請繼續往下閱讀...

自二〇二〇年以來，台積電在亞利桑那州已建成一座廠，第二座廠正興建中，台積電之前承諾未來幾年再建四座廠，而根據該協議，台積電同意至少再新建五座廠。

華爾街日報：含台積電先前承諾

台灣同意對美投資逾3千億美元

華爾街日報報導，消息人士稱，根據協議，台灣將同意在美國進行逾三千億美元外國直接投資與其他支出，此金額包含並擴充了台積電去年提出的一六五〇億美元投資承諾。

這名知情者說，基於該新承諾，台積電在該州將約有十二座廠。上週台積電在公開拍賣中，斥資一．九七億美元，購得緊鄰其亞利桑那現有廠區一塊九百英畝的土地，將用於興建新設施。

彭博也引述知情者報導，根據該協議，台積電將承諾至少再新建四座廠，台積電已承諾在亞利桑那州興建六座晶圓廠與兩座先進封裝廠。一座晶圓廠造價約兩百億美元，台積電的額外投資可能逼近或突破一千億美元，四座新廠將在二〇三〇年代完成。

在與美國達成的貿易協議中，日本承諾投資美國五千五百億美元，韓國則投資三千五百億美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法