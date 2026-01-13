財經青紅燈》大立光終於在意股價了

大立光董事長林恩平。（資料照，記者歐宇祥攝）

光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）上個月19日宣布買回庫藏股，預計買回2670張，外界對於一家股價超過2000元的公司實施天價庫藏股當然有些疑問，上週大立光召開法說會，董事長林恩平給了答案。

林恩平說：「有一天看到大立光是光學股裡，本益比最低的，但大立光不至於是最差的光學股，因此叫他們買一點回來。」

請繼續往下閱讀...

外界給林恩平「老實樹」的稱號，他向來只針對營運講公司已經做到的部分，多的、還沒做到的部分他都不講，也不會只報喜不報憂，股價也不著墨，記者私下稱他「省話一哥」，就連這次有媒體報導他們跟台積電（2330）要合作CPO（共同封裝光學模組）領域，他也只說「大立光目前確實有在研發CPO，但不見得可以進入大量生產」，再潑外界一盆冷水。

事實上，以大立光去年每股稅後盈餘（EPS）達159.46元來計算，實施庫藏股時股價約2060元，本益比的確只有13倍，放眼光學股中，確實是最低的一家，且不只在光學股中，在近30家千金股中，應該也是數一數二低的。

本益比偏低，不是沒有原因，因為大立光的鏡頭主要供貨給蘋果等手機廠商，由於記憶體價格大漲，外界對於今年手機出貨動能充滿疑慮，且現在台股是AI股的天下，千金股多數跟AI沾上邊，但大立光沒有這個故事可以說，自然會被資金排擠。

而且大立光對於公司治理似乎不這麼重視，第6、7、8屆公司治理評鑑好不容易拉上排行21%~35%的上市公司區間，第9、10屆滑落至36%~50%，去年最新的一屆又滑落到51%~65%區間，殊不知有不少法人買盤的確會參考公司治理進行買賣，這樣的公司治理評鑑結果，對大立光只有扣分。

大立光曾貴為台股在位最久的股王，但現在股價只能排到第8名，市值也滑落到第39名，大立光實施庫藏股只能救急，如何提高公司治理、增加公司價值，不妨利用證交所「Power UpTW提升企業價值計畫」平台，讓外界知道大立光對公司的價值到底有多在意！（陳永吉）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法