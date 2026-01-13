盤勢分析》股王創天價 中小型股有補漲空間

投顧指出，記憶體個股大多列入處置股票，使得大盤量能縮到6100億元左右，資金轉往中小型股，未來中小型股及低檔股補漲空間較大，可將資金分散至權值股以外族群。（中央社）

因美國費城半導體指數上漲2.73%，激勵台股昨日跳空開高，在台積電（2330）穩盤下，加權指數越走越高，盤中一度來到3萬681.99點再創新高，記憶體族群上週五股價全面重挫，但因指標股美光股價再創高，人氣再度回籠；美國聯邦通訊委員會批准SpaceX增設7500顆第二代星鏈衛星申請，低軌衛星概念股全面噴出，中小型股百花齊放，股王信驊（5274）一度衝上8240元，再創台股股王新天價，加上半導體封測、PCB、矽晶圓等個股大漲，加權指數終場上漲278.33點，收在3萬567.29點，成交量約6196億元。

啟發投顧副總容逸燊分析，由於記憶體個股大多列入處置股票，使得大盤量能縮到6100億元左右，資金轉往太空衛星相關類股。本週最大事件將是台積電法說會，若法人再調高預期將可推升指數攻3萬1000點。去年以來OTC表現明顯落後大盤，目前AI伺服器受到Rubin架構未明確影響，資金開始轉往中小型股，未來中小型股及低檔股補漲空間較大，可將資金分散至權值股以外族群。

統一投顧指出，上週五美股四大指數全面收紅，眾利多因素有望帶動台股元月再戰新高，惟台股短線正乖離過大，操作留意高檔震盪，拉回整理時可分批布局業績題材股。

三大法人昨合計賣超約144.6億元，其中外資賣超121.6億元、投信賣超99.6億元、自營商買超76.7億元；外資台指期淨空單昨小增309口，累積外資台指期淨空單約2.69萬口。（記者卓怡君）

