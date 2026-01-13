營收速報》台達電去年營收5548億 年增逾3成創新高

和泰車公布2025年12月合併營收217.7億元，年減6.57%；累計全年合併營收達2765.9億元，較前年微增0.3%，創歷史新高。（記者楊雅民攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於旗下AI伺服器電源與液冷散熱系統出貨暢旺，去年12月營收創下歷年同期新高，第四季業績同為單季最強表現，帶動2025年總營收登上歷年巔峰，管理層今年持續以整體營收雙位數成長為目標，看好後市發展。

台達電去年12月營收536.86億元，月增6.2%、年增38.6%，其中，電源及零組件占比50%、基礎設施36%、自動化10%、交通4%；累計2025全年營收5548.85億元、年增31.8%。

去年車市拉尾盤 和泰車全年營收寫歷史新高

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰汽車（2207）公布去年12月合併營收217.7億元，年減6.57%；累計全年合併營收2765.9億元，較前年微增0.3%，創歷史新高。

和泰表示，去年代理的TOYOTA和LEXUS領牌數達15萬3535輛，與前年持平。至於轉投資事業則有消有長，和潤（6592）因前年出售和雲股權，墊高比較基期且產品組合調整，致去年營收237.04億元，年減18.16%，但和泰產險營收較前年成長，使得去年和泰合併營收較前年微增。

中鋼去年營收創5年新低 2月盤價續開漲

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）昨公告去年12月營收255.43億元，月增0.7%、年減13.8%，去年營收3171.55億元，年減12%，寫下近5年來新低。不過，隨美國聯準會（Fed）進入降息周期、亞洲鋼價出現支撐，下游補庫存浮現，中鋼昨開出2月盤價，持續開漲盤。

中鋼表示，煤鐵等煉鋼原物料價格堅挺，為因應國際鋼價走勢及煉鋼成本上漲，且隨終端需求回溫與各國貿易關稅政策變化趨穩，中鋼認為，台灣用鋼產業出口接單有望自谷底回升，因此2月盤價適度調漲反映成本，熱軋鋼板到電磁鋼捲等7大鋼品每噸全數上調300元，中鋼呼籲客戶應把握商機及早建立庫存，共迎鋼市轉折向上契機。

