低軌衛星大爆發 華通、燿華今年營運有戲

SpaceX增設7500顆衛星

〔記者卓怡君／台北報導〕美國聯邦通訊委員會批准太空探索科技公司（SpaceX）增設7500顆第二代星鏈（Starlink）衛星的申請，隨著此次核准，SpaceX全球星鏈衛星總數將增至1.5萬顆，華通（2313）為全球低軌衛星PCB板龍頭，今年來自衛星產品的營收有望大幅成長；而另一PCB廠燿華（2367）去年第三季成功導入第二家低軌衛星客戶，今年開始放量，在低軌衛星事業推動下，華通與燿華今年營運有望創下佳績。

華通手握兩大客戶 燿華比重增至2成

法人指出，去年Starlink發射次數年增36%達122次，平均每次發射衛星顆數年增18%至26顆，推估今年發射數量將年增25%，且下一代高規格V3衛星將於今年發射，供應鏈有望受惠。

華通指出，除了原有衛星主力客戶外，第二個衛星客戶也在去年完成數批低軌道衛星發射，布建超過100多顆天上衛星，在新客戶效應加上新產能的加持下，除了整體LEO低軌道衛星營收維持高檔之外，天上衛星板占比亦增加，有助整體產品結構優化。

燿華泰國廠已於去年12月加入生產行列，隨著產能到位，將帶動低軌衛星相關產品出貨上揚，去年因客戶要求第三地生產，燿華低軌衛星產品去年營收比重低於15%，今年在泰國廠加入後，另有第二家低軌衛星客戶訂單加持，低軌衛星營收比重將上揚至20%以上。

